В Великолукском районе в августе для туристов откроется модульный отель

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В августе этого года планируется открытие модульного отеля в Великолукском районе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Представители комитета по туризму Псковской области посетили строительную площадку модульных отелей «Балаздынь-Глэмп».Кроме того, на территории лагеря «Солнечный» был создан проект по направлению развития пляжной инфраструктуры.

«Результат радует – скоро в нашем регионе станет ещё больше мест для комфортного отдыха», — отметили в официальном Telegram-канале Псковской области.