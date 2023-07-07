Псковский губернатор прокомментировал программу поддержки рождаемости

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал пояснения к программе поддержки рождаемости. Информацию глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Отметим, что выплаты положены молодым матерям до 25 включительно. «Молодые мамы до 25 лет – это в большинстве случаев начинающие специалисты, всего несколько лет назад закончили обучение, а это значит, что они только начали свой карьерный путь. У них сравнительно невысокие зарплаты и минимальные выплаты в декрете. Парадоксальная ситуация – возраст идеальный для заведения семьи, а финансовое положение не позволяет», – подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что денежные выплаты положены только по случаю рождения первого ребёнка. И при условии, что малыш родился после 31 мая этого года.

Михаил Ведерников отметил, что помощь по ипотеке положена всем, кто рожает первого ребёнка независимо от доходов и возраста (на военную ипотеку правило не распространяется). При этом критерий нуждаемости при выплатах не применяется.

С остальными юридическими нюансами можно будет ознакомиться в соответствующем постановлении правительства. Документ выйдет на следующей неделе.

Дополнительные вопросы псковичи могут задавать по телефону отдела социальных льгот и субсидий: 29-99-98, добавочный 125.