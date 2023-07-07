В Псковской области подписали отдельный закон о перевозках в такси

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Депутаты Псковской области приняли закон «Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Псковской области», который начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, правительство Псковской области может устанавливать дополнительные требования к экологическому классу легковых такси. Государство ранее ввело меры поддержки для перевозчиков, чтобы побудить их использовать автомобили с газомоторными двигателями. Такое авто предлагается использовать при перевозке людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и других категорий граждан.

Теперь исполнительный орган может устанавливать порядок выдачи разрешений на перевозку пассажиров, багажа, а также срок разрешения на перевозки, порядок его приостановления, аннулирования и возобновления.