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НовостиОбщество7 июля 2023 10:44

Псковстат назвал самые популярные для свадеб месяцы

Источник:kp.ru
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Самыми популярными месяцами, когда выходят замуж и женятся стали июль, август, сентябрь и октябрь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковстата.

За 2022 зарегистрировали в июле - 578 браков, в августе — 567, в августе — 613. Больше всего зарегистрировали браков в сентябре - 628.

На сегодняшний день наиболее распространенным возрастным периодом для заключения брака стал промежуток от 25 до 34 лет.

Напомним, ранее стало известно количество малышей, рождённых в июне в Псковской области.