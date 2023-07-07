Концерт-кроссовер, главная «изюмина», музыкальные сюрпризы: что подготовили для гостей фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское»

Организаторы фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское», который пройдет на поляне в Михайловском 8 и 9 июля, рассказали, чем будут радовать и удивлять слушателей на протяжении двух дней.

Благодаря формату open air количество посетителей фестиваля не ограничено. Кроме того, вход для всех гостей будет свободным. «Фестиваль станет настоящим праздником музыки, поэзии, исполнительского искусства», – заявил его креативный директор Игорь Ветров.

За два дня можно будет побывать на трёх концертах: 8 июля в 19:00, 9 июля 14:00 и в 19:00.

«Все, кто найдет время посетить это место силы – Михайловское, получат большое удовольствие, – отметил продюсер фестиваля, заслуженный артист России Игорь Тарасов. – В наших концертах примут участие ведущие солисты Мариинского театра и Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко».

Вечером 9 июля концерт посвятят русским операм. Днем 9 июля пройдет концерт романсов: слушатели смогут услышать русские классические романсы. «Будут романсы и Рахманинова, и Глинки, и композиторов-любителей, – уточнил Игорь Ветров. – А первый концерт, который откроет нашу программу, – это, по сути, концерт-путешествие по различным музыкальным жанрам. Этакий концерт-кроссовер. Мы подготовили и музыкальные сюрпризы. Речь о произведениях, которые редко исполняются на концертах».

«А вообще-то, конечно, «изюмина» нашего фестиваля – Пушкин. Тут даже придумывать ничего не надо. Он наша постоянная и бесконечная изюминка», – подчеркнул Игорь Тарасов.

«Фактически мы в концентрированном виде покажем всё пушкинское наследие: огромное количество произведений, которые, как правило, не на слуху», – добавил соавтор сценария фестиваля и один из его ведущих Иннокентий Иванов.

Для гостей фестиваля будут курсировать специальные автобусы от Пушкинских Гор до Михайловского.

Все мероприятия фестиваля будут транслироваться на сайте культура.рф, на сайте фестиваля и на ресурсах Пушкинского заповедника.

Спикеры не исключили, что на будущий год – в год 225-летия со дня рождения Пушкина – фестиваль состоится снова.