В Псковской области чествовали семьи сотрудников полиции

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Сегодня в предверии Дня семьи, любви и верности в УМВД России по Псковской области прошла торжественная встреча. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем выступлении подчеркнул, что прочная семья – это результат каждодневного тяжкого труда супругов. И именно в доброй семейной атмосфере закладываются лучшие качества человеческой личности. Семья и семейные ценности – важнейший фундамент, на котором строится жизнь человека. Семья – это дом, где должны царить любовь и преданность. Это - радость и печали, которые одни на всех. А еще семья становится надежной опорой во всех испытаниях и невзгодах, с которыми человеку приходится сталкиваться на своем жизненном пути.

В честь Дня семьи, любви и верности за вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей начальник Управления вручил приглашенным полицейским семьям благодарственные письма, цветы и сладкий подарок.

Среди них - молодая семья Артёма и Алины Барановых. Оба супруга проходят службу в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Многодетная семья Тихановец –Анатолий, Елена и трое их замечательных детей: сыновья Артем и Дмитрий, дочь Анна. Глава семьи – старший лейтенант полиции, инспектор спецприёмника УМВД России по городу Пскову, а супруга - капитан полиции, служит в отделении ПДН УМВД России по Псковской области.

Семья Пограновских в этом году отмечает «серебряную» свадьбу - 25 лет совместной жизни. Игорь - подполковник полиции, служит в ОВД с июля 1998 года, а с 2016 года возглавляет отдел участковых уполномоченных УМВД России по городу Пскову. Светлана - майор юстиции в отставке, в органах внутренних дел – с 1993-го года, сейчас работает в штабе УМВД.

А у семьи Ивановых двойной праздник! Елена, майор юстиции в отставке, ведущий специалист по связям с общественностью УМВД России по городу Пскову, и Игорь, звукорежиссер Культурного центра УМВД, - сегодня отмечают еще и 39-ю годовщину совместной жизни.

Алексей Викторович сердечно поздравил собравшихся с праздником и пожелал всем здоровья, благополучия и многих лет счастливой жизни рука об руку!