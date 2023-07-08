В Печорах открылся историко-культурный центр «Истоки»

Фото: ПАИ

Торжественная церемония открытия историко-культурного центра «Истоки» прошла на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря, пишет ПАИ.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон.

От имени президента Владимира Путина перед участниками выступил Сергей Кириенко. Он поздравил всех с открытием форума.

«Присоединяюсь к поздравлениям в День семьи, любви и верности. Не первый раз мы собираемся на псовской земле. Смысл "Истоков" – в традициях, истории, ценностях. Если они сильны, тогда Россия может двигаться вперёд и справиться с любым вызовом. В этих традициях, корнях - и опора и великая сила. Не случайно "Истоки" теперь не просто летний форум, а круглогодичный центр», – сказал Кириенко.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента, форум «Истоки» также становится и круглогодичным центром, как участник «большой семьи»: Сенеж, Машук и Таврида. Эти центры известны по всей стране и за рубежом.

Отметим, что форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина с 5 июля по 23 августа. Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.