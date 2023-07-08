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НовостиОбщество8 июля 2023 17:04

Студентка Великолукского медколледжа представит регион в финале чемпионата профмастерства России

Источник:kp.ru

Студентка Великолукского медицинского колледжа Дина Шатрова заняла третье место на межрегиональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Псковичка соревновалась в компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)».

«Гордимся успехами нашей студентки и желаем победы!», – написали в ведомстве.

Третье место даёт право Дине Шатровой представлять Псковскую область в финале Всероссийского чемпионата профессионального мастерства.