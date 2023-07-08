В Пскове показали самый дорогой фильм в истории Индии на фестивале «Западные ворота»

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Самый кассовый фильм в истории Индии показывают сегодня на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«"RRR" – самый дорогой фильм в истории Индии. А ещё это три часа танцевальных дуэлей и невероятных экшен-сцен, от которых плачешь и смеёшься», – объяснили в ТКД.

Показ фильма стартовал в 20:00 в кинотеатре Silver Cinema в рамках фестиваля «Западные ворота».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры.