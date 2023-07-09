На «Линию Сталина» в Островский район прибыли более 150 реконструкторов

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В Псковскую область на военно-историческую реконструкцию «Прорыв линии "Пантера"» в Островском районе съехались более 150 реконструкторов. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

По программе, реконструкторы воссоздали эпизод боёв, прошедших в июле 1944 года по прорыву сильно укреплённой линии «Пантера». Реконструкция прошла участием военной техники и артиллерии и порядка 150 реконструкторов со всех уголков России и ближнего зарубежья.

Для гостей мероприятия под открытым небом работают музеи о быте военных, а также музейная экспозиция «Линия Сталина».

Ранее сообщалось, что география туристов, приезжающих в Псковскую область, изменилась. В регион приезжают гости не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: активно посещать Псковскую область стали жители Сочи, Архангельска и Мурманска