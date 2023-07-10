Репортаж о Псковской области показали на телеканале «Россия 24»

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На телеканале «Россия 24» вышел выпуск программы «Деловое путешествие», посвящённый Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

В репортаже «Псковские новации» Алексей Михалёв поделился со зрителями возможностями гастротуризма, экотуризма в регионе и рассказал об уникальных предприятиях Псковской области.

В репортаже рассказывается о псковских вездеходах «Тактик», развитии спортивного туризма: водного, авиационного и спортивного воздухоплавания, а также о фабрике по производству одежды для зимних экстремальных видов спорта и об алмазной ферме на территории ОЭЗ «Моглино».