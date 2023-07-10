На белорусском телевидении показали сюжет о сотрудничестве Пскова и Минска

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Видеоролик о взаимодействии Пскова и Минска показали на белорусском телевидении по результатам прошедшего в Псковской области пресс-тура для зарубежных журналистов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что одним из примеров тесного сотрудничества с белорусскими коллегами губернатор назвал запуск завода БОПЭТ-плёнки в ОЭЗ «Моглино». Белоруссия стала одной из первых стран, с которой началось сотрудничество. Кроме того, приёмом взаимодействия стала и поставка бриллиантов, выращенных на Псковской земле, для белорусских компаний.

«Кстати, экоферма "Изборский страус" тоже появилась в том числе благодаря связям с Белоруссией», – отметил Михаил Ведерников.