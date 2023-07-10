10 июля в Пскове потеплеет до +21 градуса

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Сегодня, 10 июля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северных направлений днем умеренный, ночью слабый. Средняя температура днем поднимется до +16...+21 градуса, ночью ожидается всего до +4...+9 градусов.

В Пскове температура днем достигнет отметки в +19...+21 градусов, ночью ожидается всего до +6...+8 градусов. В Великих Луках пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза. Средняя температура днем поднимется до +18...+20 градусов, ночью — до +5...+7 градусов.