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НовостиОбщество10 июля 2023 7:24

В Псковском театре началась работа над новым спектаклем

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала театра

Фото из Telegram-канала театра

Новый спектакль в постановке Дмитрия Месхиева «С училища» репетируют в Псковском театре имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«С училища» — смешная и и горькая история о демоническом обаянии студентки ПТУ и ее роковой роли в жизни преподавателя философии. Автором пьесы является современный драматург, киносценарист Андрей Иванов. За этот спектакль он был номинирован на «Золотую маску».

Над постановкой начал работу художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. «Автором сценографии и костюмов стал главный художник театра Александр Стройло», - отметли в Telegram-канале театра. Премьера нового спектакля состоится в новом сезоне.