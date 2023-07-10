Усадьбы Пушкинского заповедника закрыты для посещения из-за съёмок фильма

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Усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на наступившей неделе будут закрыты для посещения туристами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

На съемочоных площадках будет проходить работа над сценами из фильма под рабочим названием «Цербер». Кинолента повествует об отдельных событиях конца 1825-го и далее 1826 года, когда после подавления восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге царское правительство ещё долго выявляло и наказывало его участников. Известно, что Пушкин также не избежал этого «полицейского внимания».

Над фильмом работает «Студия Чеховъ» вместе с Институтом развития интернета. Режиссером-постановщиком является Владимир Щегольков.

В Пушкинском заповеднике предупреждают посетителей, что из-за киносъёмок дома-музеи в мемориальных усадьбах будут закрыты. В Михайловском — во вторник, 11 июля, в Тригорском — в среду, 12-го, и в «Пушкинской деревне» — в четверг, 13-го будут проходить съёмки. Во время работы съёмочной группы в усадебных парках ограничивать посещение туристов не планируется.