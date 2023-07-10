На участке улицы Народной в Пскове закрыли движение транспорта

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Движение транспорта ограничили на улице Народной в Пскове сегодня, 10 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ. С 10:00 и до окончания работ специалисты будет производить фрезерование дорожного покрытия на улице Народной, на участке между Рижским проспектом и улицей Юбилейной. Движение будет ограничено по полосам.

Ремонтные работы идут в рамках контракта на восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Убирать старый асфальт будут выборочно, а ремонт полотна будут производить картами.