Доставленный санавиацией в Петербург пскович с ожогами не выжил в реанимации

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5 июля 64-летнего дачника из Псковской области доставили в реанимационное отделение петербургской больницы с помощью специальной авиамедицинской техники. По данным издания ИА «Патрульный Петербурга», мужчина погиб от ран.

В конце июня случился пожар на даче в одном из рабочих поселков в Дедовичском районе. В огне пострадал пожилой мужчина. Он получил серьезные ожоги, 65% его тела было повреждено пламенем.

После госпитализации в больницу врачи диагностировали у пострадавшего «глубокие» ожоги и отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга.

Благодаря санавиации, в короткие сроки пациент был передан врачам в Петербурге. Медики боролись за жизнь пациента до конца, но из-за высокой степени поражения кожи, пскович скончался 8 июля.