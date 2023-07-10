В Пскове гастролирующий ростовский цирк нарушил закон о рекламе

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Ростовский цирк, находясь на гастролях в Пскове, нарушил закон о рекламе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФАС по Псковской области.

Дело было возбуждено на основании того, что цирк распространял звуковую рекламу при помощи громкоговорителя на автомобиле в городе Пскове. Кроме того, на транспортном средстве были размещены флаги РФ.

Отметим что рекламное законодательство запрещает звуковую рекламу с использованием автотранспорта. Помимо этого, использование государственных символов, в частности герба, гимна и флага, также является незаконным.

Ответственность за нарушение закона будет нести как рекламодатель, то есть цирк шапито, так и распространитель. В данном случае его роль выполняет владелец автомобиля, с которого распространялась реклама.

В отношении цирка и собственника автомобиля будут возбуждены дела об административном правонарушении.