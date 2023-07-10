У Пскова появился новый городской сайт

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Новый сайт муниципального образования «Город Псков» начал функционировать сегодня, 10 июля. Об этом сообщается в группе «Псковская область» в соцсети «Вконтакте».

Здесь псковичи смогут найти свежие новости, афишу мероприятий, узнать информацию о предстоящих выборах и прочее. Новый сайт позволит псковичам быть в курсе последних событий, связанных с родным городом.

«Город Псков – современный, стремительно развивающийся муниципалитет с богатой историей и талантливыми людьми. Наш сайт поможет вам быть в курсе последних событий, происходящих в городе. Здесь вы найдете достоверные сведения о нашей работе, актуальные новости, анонсы мероприятий и многое другое», – написал глава Пскова Борис Елкин на главной странице сайта.

Глава города выразил уверенность, что новый сайт будет полезным и интересным для местных жителей.