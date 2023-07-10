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НовостиОбщество10 июля 2023 14:49

В псковских лагерях при проверке не обнаружилось серьёзных нарушений

Источник:kp.ru
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По результатам внеочередных проверок в загородных лагерях Псковской области не обнаружено серьёзных нарушений. Об этом сообщает ПАИ.

Информацией поделился врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Причиной проверок, в том числе, стала ситуация с массовым отравлением детей в лагере «Зеркальный».

«Обнаружилось незначительное количество нарушений. Они в основном носят технический характер. Это вопросы документационного обеспечения и небольшие замечания по работе пищеблоков, например, низкая калорийность компотов. Есть замечания к несвоевременному предоставлению родителями справок», — отметил Андрей Ермаков.

По результатам проверок никаких нарушений, которые препятствуют дальнейшему проведению смен, не обнаружено. «Однако на вид руководителям детских лагерей имеющиеся нарушения поставлены. В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует акты проверок, чтобы все управленцы своевременно смогли на них отреагировать», - подчеркнул врио председателя комитета.