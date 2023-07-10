С помощью камер в лесу Псковской области раскрыли попытку пенсионерки совершить поджог

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В лксу Псковской области с помощью камер был зафиксирован случай готовящегося лесного пожара. Об этом директор Лесного противопожарного центра Псковской области Олег Черней заявил в эфире программы «Псковский телеграм Online» 10 июля.

Со слов Олега Чернея, квадрокоптеры и камеры системы «Лесохранитель» – это весьма эффективные и современные средства, которые нашли свое применение в работе Лесного противопожарного центра. На сегодняшний день они позволяют определить лесной пожар даже в ночное время суток.

Данная система уже не раз позволяла не только предотвратить пожар, но и отловить виновных в поджогах леса в Псковской области.

Одно из последних происшествий было зафиксировано в Красногородском районе. Камеры зафиксировали пенсионерку, которая демонстрировала своему внуку место для поджога.

Инцидент произошел в 800 метрах от работающей над ликвидацией лесного пожара бригады.

В результате выявления поджога пенсионерка получила штраф в размере 1,5 тысячи рублей.