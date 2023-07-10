В Пскове по горячим следам нашли вооруженного ножом похитителя золотого кольца

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Безработный и ранее судимый пскович 9 июля в квартире дома на улице Киселева обокрал женщину. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вооруженный ножом мужчина проник в квартиру и украл у женщины золотое кольцо, деньги и сотовый телефон. После он скрылся с места преступления. Потерпевшая сразу же сообщила в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось в кратчайшие сроки найти и задержать злоумышленника. В ходе обыска у мужчины была найдена часть похищенного.

Теперь псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.