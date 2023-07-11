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НовостиОбщество11 июля 2023 5:43

Более 60 тонн гуманитарной помощи от псковичей отправили на передовую

Источник:kp.ru
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3 машины с посылками, стройматериалы и гуманитарная помощь были собраны по заявкам военнослужащих. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В сборе участвовала группа «Работайте, Братья!» и швеи-волонтёры из общественной организации «Золотые руки ангела». Они передали пошитые по собственной разработке тактические коврики и носилки.

Кроме того, представители общественной организации «Альт» передали на фронт часть строительных материалов. Группа «Щи, Борщи» также не осталась в стороне и передала сублимированные супы и каши.

Сопровождала груз до места назначения глава Пыталовского района Вера Кондратьева, Глава Красногородского района Валентина Понизовская и представители Правительства Псковской области.