Псковичам рассказали о средней стоимости квадратного метра жилья в городе

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Приказ комитета по строительству и ЖКХ Псковской области «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных образованиях Псковской области» опубликовали на правовом портале 10 июля.

Отметим, что средняя рыночная стоимость жилых помещений устанавливается «в целях определения объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему приказу».

Согласно документу в Пскове средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья составляет 81 143 рубля, а в Великих Луках – 76 058 рублей.