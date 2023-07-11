Михаил Ведерников рассказал о создании регионе «псковской дружины»

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Создание «псковской дружины» прокомментировал глава Псковской области Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский». Об этом сообщает ПАИ.

«Мы руководствуемся принципом отработки тех угроз, которые на данный момент наиболее вероятны. Это беспилотные летательные аппараты и диверсионно-разведывательные группы и различные теракты», – уточнил губернатор. Именно поэтому в регионе необходимо создать «отряды общественной безопасности» или же «дружины».

«Практически каждый житель Псковской области, обладая определёнными навыками, базовыми знаниями, пониманием ситуации, может быть полезен, может сослужить хорошую службу своей малой родине или даже всей стране», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«Дружины будут формироваться на добровольных началах, люди будут участвовать в их деятельности в свободное от работы время либо по согласованию с работодателем», — объяснил глава региона.

При этом задачи дружин могут быть совершенно разные, в частности и не связанные со спецоперацией. «Даже если какое-то наводнение, и у нас будет 100-200 человек в районе, которые знают точно, что нужно делать, то и для правоохранительных органов, и для нашего МЧС это будет хорошее подспорье», – уточнил Михаил Ведерников.

Неравнодушные жители будут проходить специальную подготовку, включающую и модули по практической психологии, российской и региональной истории. «Это позволит объединить такой абсолютно правильной идеей всех неравнодушных жителей Псковской области», – подытожил глава региона.