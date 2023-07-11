Площадь перед Псково-Печерским монастырем мостят карельской брусчаткой

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Брусчатка из Карелии используется для мощения монастырской площади перед входом в Псково-Печерскую обитель и перед Михайловским собором. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и в Псковской области».

Работы выполняются по образцу древнего мощения. Для этого используется обработанный специальным образом булыжник. При этом периметры площадей оформляется галтованной ( специально состаренной) брусчаткой.

«Пилено - колотая гранитная брусчатка напоминает дикий камень за счет необработанных граней. Этот вид гранитной брусчатки является доступным по цене и одним из самых надежных дорожных покрытий, самым долговечным», — отметили в сообществе. Кроме того, брусчатка идеальна для мощения улиц с большой проходимостью.