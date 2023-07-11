Главбуха Центра работы с детьми в Гдове осудили за махинации в особо крупном размере

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Главный бухгалтер Центра внешкольной работы с детьми города Гдова получила четыре года условно за воровство порядка 2 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Сотрудница Центра завышала в документах сумму своей заработной платы и начисляла себе стимулирующие выплаты на протяжении двух лет. Кроме того, женщина использовала и другие методы воровства.

Она вносила в программное обеспечение расходы на покупку ГСМ, спортинвентаря и других товаров для нужд центра, несмотря на то, что фактического приобретения не было.

Вместо этого, выделенные на покупки средства переводила на свою рабочую банковскую карту. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету учреждения, составила около 2 миллионов рублей.

Гдовичку обвинили в использовании своего служебного положения для кражи в особо крупном размере. Ее обвинили в совершении сразу ряда преступлений. Обвиняемой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

Помимо этого, суд постановил женщину вернуть администрации Гдовского района похищенные средства и запретил женщине в ближайшие несколько лет работать по специальности.