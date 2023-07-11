Молодой педиатр из Пскова получила квартиру за работу в деревенском ФАПе

.

Фельдшер тямшанского фельдшерско-акушерского пункта Татьяна Новаковская получила ключи от служебной квартиры по программе «Земский доктор». Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Новаковская работает педиатром в ФАПе деревни Тямша. В Псковскую область молодой врач приехала после окончания университета РНИМУ им. И.Н. Пирогова. В день педиатр принимает около 15 пациентов разного возраста.

«Работа не простая, но любимая. В личной жизни у Татьяны Николаевны позитивные перемены – свадьба! Жилье молодым как нельзя кстати. Мы надеемся, что доктор будет заботиться о здоровье жителей района еще долгие годы», – добавила Наталья Федорова.