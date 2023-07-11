В Пушкинских Горах началась реновация парка «Лукоморье»

Фото: газета «Пушкинский край»

10 июля в Пушкинских Горах начались работы по реконструкции детского парка «Лукоморье». Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Парк «Лукоморье» расположен на дороге, ведущей на турбазу и село Петровское. Из-за большого спроса, в парке решено демонтировать старую детскую площадку и поставить современный детский городок.

«В ближайшие месяцы в парке появятся новые дорожки, площадки, скейт-парк для молодёжи, фонари, скамейки, павильоны, новая сцена взамен старой, находящейся на территории Борка», – поделилась Оксана Филиппова.

Глава Пушкиногорского района отметила, что в обновленном парке будет установлено оборудование для видеонаблюдения. Это необходимо для реализации проекта, поскольку Министерство строительства будет следить за ходом работ.

Со слов главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александра Афанасьева, вырубка зеленой зоны не планируется.

«Все пожелания жителей, которые обращались при создании концепции и в рамках проектирования, учтены. Над работами осуществляется авторский контроль группой архитекторов и урбанистов, разрабатывавших концепцию», – подчеркнул Афанасьев.

Напомним, в конце 2022 года парк «Лукоморье» стал победителем дополнительного конкурса Минстроя России «Малые города и исторические поселения». Этот проект является частью Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».