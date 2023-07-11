Сообщение о посторонних в детском лагере «Стремительный» обеспокоило псковичей

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В соцсетях опубликовали сообщение о посторонних на территории лагеря «Стремительный» в Печорском районе. Информация появилась в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор сообщает, что несколько дней по территории детского лагеря по ночам ходят неизвестные и пугают детей, также обнаружены дырки в заборе и повреждено ограждение.

«Нашли бычки свежие (никто сигареты не курит за корпусом и такие, всех опросили). Белорусские сигареты и сразу конфеты, куча свежих бычков. Оторваны проволоки, дырки на заборах, мужские следы», – приводится в посте комментарий одной из вожатых лагеря.Помимо этого, есть информация, что вожатых и воспитателей отправляют в ночной патруль по территории лагеря.

В комментариях псковичи разделились на два лагеря: кто-то считает истории выдумкой, кто-то всерьёз обеспокоен происходящим. «Халатность руководства обычно приводит к трагедии. После такой информации я бы ребёнка забрала оттуда немедленно!» — отметила Оксана Дмитриева. Многие псковичи охотно поддержали такое решение местной жительницы.

«Сегодня вечером ездила туда, у меня там сын. Выставлен пост сотрудников полиции», — заявила Анна Смирнова.

Полиция действительно уже заинтересовалась происходящим в лагере. «10 июля в ходе мониторинга социальных сетей нами установлен пост в известном сообществе, материал зарегистрирован и проводится проверка силами сотрудников МО МВД России "Печорский"», — сообщили в пресс-службе МВД по Псковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в псковских лагерях не выявлено серьёзных нарушений