Утром в Пскове рецидивист обокрал пенсионера на 50 тысяч рублей

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Утром 7 июля неизвестный мужчина на улице Бастионной в Пскове отобрал у 74-летнего пенсионера кошелек с деньгами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина напал на пенсионера и силой отобрал кошелек, в котором было 50 тысяч рублей. После он скрылся с места преступления. Пенсионер сразу же обратился в полицию.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову в кратчайшие сроки смогли распознать и задержать злоумышленника. По данным полиции, пскович не работает, и ранее уже был судим за кражу.

В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело за грабеж. Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.