Прокуратура признала не действительным контракт на 4 млн по нацпроекту в Великолукском районе

Неправильно установленный гарантийный срок стал причиной недействительности муниципального контракта на сумму более 4 млн рублей в Великолукском районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Великолукский район получил субсидию из регионально бюджета в размере 11 млн. рублей на осуществление регионального проекта «Формирование городской среды». В качестве условий предоставления и использования бюджетных средств, на великолукскую администрацию возложили обязанность установить минимальный 3-летний гарантийный срок для результатов выполненных работ.

Несмотря на это, гарантийный срок эксплуатации малых архитектурных форм на территории общего пользования в деревне Дубрава-1 Великолукского района, стоимостью 4,3 млн рублей, был определен лишь как не менее 24 месяцев.

Для устранения нарушения, прокуратура направила иск в региональный арбитражный суд. Он признал недействительным неверный пункт муниципального контракта и обязал администрацию исправить ошибку.

Решения суда вступило в законную силу, а его исполнение находится на контроле у прокуратуры Псковской области.