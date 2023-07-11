Названы самые необычные имена в 2023 году для новорожденных Псковской области

.

По итогам первой половины 2023 года названы самые популярные и необычные имена для новорожденных в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального комитета юстиции.

Фаворитами имён для мальчиков оказались Михаил, Александр и Матвей, а среди девочек – Анна, София и Ксения. Долгий период у молодых родителей были популярны такие имена – Артем, Даниил, Мария, Алиса и Дарья. В комитете юстиции отметили, что эти имена все ещё актуальны, но уже появляются реже.

По статистическим данным, за минувшие полгода самыми популярными женскими именами в стране стали – Анна, Виктория и София, а мужскими – Максим, Александр и Михаил. Примечательно, что в Псковской области молодые родители тоже придерживались этой тенденции.

Девочкам давали необычные древнерусские имена такие как – Милания, Хельга и Марфа. А мальчикам – Ефим, Емельян, Леонтий, Касьян, Платон, Остап и Святогор.

Раньше популярными у псковичей именами были – Любовь, Алевтина, Борис, Анатолий, Ирина, Светлана и Геннадий. По словам ведомства, жители стали реже использовать их и вновь отдают предпочтение более редким. В этот список вошли: Марина, Олег, Нина, Вера, Антон, Вадим, Зоя, Надежда, Майя, Валентина, Всеволод, Татьяна, Елена, Наталья, Петр и Игорь.

«А имена Алексей, Виктор, Андрей, Богдан, Евгения, Николай, Алёна уже гораздо чаще используются, чем, например, очень популярные в свое время Тимур, Денис, Карина, Яна, Кристина», – подчеркнули в комитете юстиции Псковской области.

Лидерство среди самых необычных имен для новорожденных в Псковской области получили Север, Леля, Вивьен, Евника, Аврора.