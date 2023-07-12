В Пушкиногорском районе прошла церемония захоронения останков 55 безымянных бойцов

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Торжественная церемония захоронения останков 55 безымянных бойцов прошла на воинском мемориале «Чёртова Гора» в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкиногоорский край».

Мероприятие состоялось в преддверии 79-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Заупокойную панихиду провел насельник Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Савва. На мероприятии присутствовали глава района Оксана Филиппова, жители и гости Пушкиногорья м участники поисковых отрядов.

Работы по поиску бойцов в течение нескольких последних лет вели отряд «Святой Георгий» из Санкт-Петербурга, отряд имени Героя РФ Алексея Воробьёва и отряд «Безымянный». Захоронение останков обнаруженных героев прошло с соблюдением всех воинских почестей.

Отметим, что 12 июля 1944 года части 53-й гвардейской и 321-й стрелковой дивизий третьего Прибалтийского фронта освободили Пушкиногорский район от немецко-фашистских захватчиков. На полях сражений пало свыше десяти тысяч воинов, партизан, подпольщиков. Кроме того, в борьбе с фашистами погибло свыше трёх тысяч пушкиногорцев.