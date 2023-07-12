Для семей вынужденных переселенцев провели мероприятия в Пушгорах

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Команда сотрудников и волонтёров Псковского областного отделения Российского детского фонда организовала мероприятие для семей вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, проживающих в пункте временного размещения (ПВР) в Пушкинских горах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила пресс-служба Детского фонда.

Для семей был организован совместный психологический тренинг на тему «Психологические основы детской безопасности в семье». Специалист провела несколько упражнений, направленных на освоение детьми новых знаний и навыков. После этого семьи посмотрели фильм про правила поведения в потенциально опасных ситуациях. Затем психолог раздала родителям буклеты с правилами безопасности и инструкциями.

После образовательных мероприятий детей ждала развлекательная часть. На неё также были приглашены дети-инвалиды, проживающие на территории Пушкиногорского района.

К ребятам в гости прибыли четвероногие волонтёры – собаки-адвенторы. Четвероногие друзья продемонстрировали разнообразные трюки, а после у всех желающих была возможность погладить и расчесать собачек, а также сделать с ними фотографию. В заключительной части программы состоялось вручение вкусных подарков – фруктов и сладостей.

Детский фонд поблагодарил сотрудников районного Центра социального обслуживания за помощь в организации мероприятия. Оно состоялась в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который стал победителем специального конкурса и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Целью проекта является создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания.