В Пскове открыт сбор гумпомощи для жителей Херсонской и Белгородской областей

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

В Псковской области стартовал оперативный сбор гуманитарной помощи для вновь присоединенных территорий в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

Волонтеры открыли пункты сбора вещей по потребностям мирного населения для территорий, где объявлена чрезвычайная ситуация – Белгородской и Херсонской областей.

В настоящее время гражданам экстренно необходима помощь для детей. В список входят подгузники, из детского питания предпочтительны соки и печенье.

Взрослым гражданам необходимы предметы первой необходимости. Здесь волонтеры особое внимание уделяют туалетной бумаге, зубным пастам, дезодорантам, одноразовым пеленкам и салфеткам. А также одежда всех размеров. Это могут быть халаты, пижамы, домашние и спортивные костюмы. Принимаются хлопчатобумажные футболки.

Гражданам пострадавших территорий нужны продукты питания: крупы, чай, кофе, сахар, сладости.

Для обустройства быта тех семей, кто остался без крова, в потребностях находится текстиль. Людям нужны полотенца, постельное белье, подушки и одеяла. Сюда же примут и столовые приборы с посудой. Среди бытовой химии необходимы шампуни, порошки для стирки, расчёски, жидкое мыло для рук, пены для бритья. Кроме этого требуется большая тара: ведра и тазы.

Передать в дар перечисленные вещи первой необходимости можно в штабы Ресурсного центра. Они находятся в каждом муниципалитете Псковской области. В областном центре можно принести волонтерам на улицу Конную, 2. Прием гумпомощи осуществляется по будням с 9:00 до 18:00.