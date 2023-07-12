Количество первоклассников в новом учебном году в Пскове увеличится

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В новом учебном году в псковские школы пойдут на 200 первоклассников больше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«То есть примерно плюс четыре класса. Понятно, что дети не придут в одно образовательное учреждение, они будут в разных», – поделился Геннадий Иойлев.

По его словам, для городских образовательных учреждений также закупят спортивное оборудование, инвентарь, мебель и оборудование для спортивных площадок.

Отметим, что четыре новые школы откроются в Псковской области в следующем году.