Девять пляжей в Псковской области признали непригодными для купания

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Качество воды на девяти пляжах Псковской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Эксперты провели исследование воды в водоёмах и песка на пляжах в городских поселениях, в летних детских лагерях и в местах массового купания псковичей.

По итогам исследований качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

– в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук;

– в озёрах Кислое и Сорито Великолукского района;

– в озере Озерки Локнянского района;

– в реке Лусня посёлка Кунья;

– в озёрах Асцо и Сапожек Новосокольнического района.

Помимо этого, вода не прошла проверку по санитарным требованиям в детском лагере «Космос», в озере Урицкое у деревни Урицкое Великолукского района, и в детском лагере «Юный железнодорожник», в озере Малый Иван у деревни Опухлики Невельского района. Вышеперечисленные водоёмы не пригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований направлены в органы местного самоуправления указанных территорий и государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.