Псковский архив принял на хранение свыше двух тысяч документов начала XX века

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Свыше двух тысяч документов начала XX века поступило в Государственный архив Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале госучреждения.

Органы ЗАГС Псковской области передали в архив метрические книги и книги записей актов гражданского состояния. В общей сумме 81 церковная метрическая книга о рождении, браке и смерти за 1897–1925 гг. и 2006 книг записей актов гражданского состояния за 1917–1925 гг поступили на хранение в архив.

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Информация по поступившим документам есть в фондах: Ф. Р-3006. Коллекция книг актовых записей и Ф. 867. Коллекция метрических книг.

Отметим, что архив подтверждает данные о рождении, бракосочетании, смерти людей за период до 1925 года. А документы за период после 1925 года по-прежнему находятся в архивах ЗАГСа.