В Гдове облагородили Слизнев пруд благодаря нацпроекту

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В Гдове провели благоустройство Слизнева пруда. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Теперь здесь появилось прекрасное место для отдыха горожан. Многие местные жители наблюдали, как с весны специалисты выравнивали поверхность, укладывали тротуары, вели электромонтажные работы. Наконец, можно подвести первые итоги: все запланированные работы на этот момент выполнены.

Специалисты учли пожелания граждан и оставили мостик для рыбалки, немного обновив его. А новые опоры и перила появились здесь, как подарок от подрядчика. Сообщается, что после очистки пруда будет установлен ещё один мостик на противоположном берегу.

В ходе осмотра объекта главой администрации городского поселения «Гдов» Ольгой Соколовой, главой ГП Ольгой Галаховой и начальником отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Юлией Жарковой были внесены несущественные коррективы. В частности, замечания коснулись улучшения креплений скамеек, урн и декоративных элементов. Недочёты были незамедлительно учтены и исправлены.

Во избежание случаев вандализма на территории установлены четыре видеокамеры с высоким разрешением съёмки. Теперь подрядчик приступает ко второй задаче: удалению тростника и расчистке дна пруда от ила и всевозможного мусора. Работы будут закончены в конце июля.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году гдовичи принимали участие в голосовании за приведение в порядок одной из трёх предложенных общественных территорий. Победителем оказался Слизнев пруд, который находится на улице Печатникова.