В госархиве рассказали о случаях двоеженства в Псковской губернии

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В Псковской губернии были замечены случаи двоеженства. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили государственном архиве Псковской области.

Двоеженство случалось, если браки заключались не по любви, а по принуждению. Например, такие браки заключались между помещичьими крестьянами. Однако, зачастую мужья или жены уходили, чтобы обрести поистине настоящее счастья для себя.

Тем не менее, такие семейные конфликты не воспринимались государством как обоснованным аргументом, поэтому число разводов в Российской империи было крайне низким. В 1897 году всего один развод приходился на 1000 женатых мужчин. Священников, которые позволяли двоеженство, отправляли в монастырь.

В архиве рассказали, что был один случай в 1794 году, когда государство разрешило опочецкому купцу Степану Викулину расторгнуть брак со своей женой. Причина расторжения брака была веская, его супруга Ефимия Аникеева «была парализована и не вставала с кровати». Степан Викулин со временем вновь обрел счастье свое и решил жениться. Государство разрешило оформить новый брак, но с одним условием, что он обеспечит полный уход своей первой жене.