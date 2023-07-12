В Пыталовском районе собака напала на ребенка

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В Пыталовском районе рядом с поселком Белорусский бродячая собака покусала ребенка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в районной прокуратуре.

Инцидент произошел в мае 2023 года. В результате нападения беспризорной собаки, ребенок получил телесные повреждения.

Жительница Пыталовского района обратилась в прокуратуру для проведения проверки о соблюдении районной администрацией требований по обращению с беспризорными животными. Кроме того, женщина решила взыскать и компенсацию морального вреда ребёнку.

«Поскольку полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Пыталовского района осуществляются администрацией района, прокуратура муниципалитета в интересах несовершеннолетнего в Пыталовский районный суд направила заявление о взыскании компенсации морального вреда с администрации района», – заверили в ведомстве.

Иск жительницы Пыталовского района передано на рассмотрение в суд.