Скафандр Юлии Пересильд выставлен на продажу на портале «Главкосмоса»

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На едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности Роскосмоса выставлен на продажу скафандр псковички Юлии Пересильд, в котором она летала на Международную космическую станцию.

«Оригинальный скафандр изготовлен для члена основного состава экипажа миссии "Союз МС-19" – актрисы Юлии Пересильд. Скафандр использовался во время полета к МКС и съемок художественного фильма “Вызов” в космосе», - написано на странице «Главкосмоса».

Цена скафандра не указана на сайте, но можно оставить заявку. Отметили в объявлении, что состояние скафандра идеальное. Согласно объявлению, скафандр может использоваться как реквизит для съемок фильмов или рекламы, а также как музейный экспонат.

Кстати, этот скафандр был на актрисе, когда она спасла звездный экипаж. Командир «Союза МС-19» рассказал, как помогла псковичка во время состыковки кинокорабля.

Кроме того, для своих поклонников Юлия Пересильд рассказывала, как выглядят грозы и северное сияние из Космоса. А ещё поделилась, как космонавты моют голову в невесомости с помощью шампуня без пены.