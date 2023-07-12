Доставить аптечку пострадавшему с помощью БПЛА могут в МЧС в Псковской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

В Псковской области пострадавшему в труднодоступной местности смогут доставить аптечку с помощью квадрокоптера. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Для такой спасательной операции в регионе имеются сотрудники группы применения беспилотных авиационных систем МЧС Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

«Поиск людей, выявление очагов пожаров, мгновенная разведка аварийных зон, способствующая грамотному выбору решающего направления, и все это с использованием минимальных человеческих ресурсов – таковы преимущества беспилотных воздушных судов», – отметили в ведомстве.

Доставка аптечки в ситуациях, когда нужна неотложная помощь человеку, может осуществляться беспилотным воздушным судном DJI Phantom 4 PRO.

Квадрокоптер сможет без перерыва пролететь порядка получаса и преодолеть до 7 километров. Скорость доставки аптечки будет равна скорости машины – около 72 километров в час. В отличие от обывательских версий, эта сможет оказать помощь при температуре от -15 до +40 градусов.

Кроме доставки аптечки, беспилотник может быть использован сотрудниками МЧС для воздушной разведки путей выдвижения оперативных групп и спасательных подразделений, определение путей эвакуации населения и пострадавших из зоны ЧС.

БПЛА на посту у МЧС находятся с 2017 года. За это время летательные аппараты множество раз применялись при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в Псковской области.