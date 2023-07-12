Около четырех тонн клубники вырастили на ферме в Бежаницком районе

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Почти четыре тонны клубники ранних сортов собрали на ферме в Бежаницком районе. Об этом сообщает ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочей поездкой в Бежаницком районе. Он посетил крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Бежаницкая ягода». На ферме разводят разнообразные сорта клубники.

Совместно с главой региона на ферме побывали председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, глава Бежаницкого района Сергей Михеев и депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Хозяйство развивается благодаря гранту в размере 1,5 миллионов рублей, его получил руководитель КФХ «Бежаницкая ягода» Илья Степанов в 2018 году.

На данный момент на площади 2,5 гектара выращиваются разные сорта клубники. По словам Ильи Степанова, на плантациях организована качественная система защиты, полива, подкормки растений, орошения и обработки почвы на основе современных методов ведения сельского хозяйства.

Кроме того, в хозяйстве используются экономически выгодные сорта ягоды. Товар продаётся в свежем виде на местных продовольственных рынках.

Михаил Ведерников оценил работу и подчеркнул высокий потенциал фермерского хозяйства, в частности с возможностью привлечения новых средств господдержки. Он предложил принять участие в конкурсном отборе по предоставлению областного гранта в форме субсидий на развитие семейных ферм.

Илья Степанов отметил, что для увеличения продолжительности плодоношения ягоды на территории фермы необходимо построить теплицы. Помимо этого, фермер планирует разводить сортовую малину, голубику и производить сушеные и замороженные ягоды.

«Пользуйтесь программами поддержки, добавьте динамики в развитие хозяйства, тем более что спрос на вашу продукцию у населения высокий», — подытожил Михаил Ведерников.