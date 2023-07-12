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НовостиАвто12 июля 2023 13:49

Названы имена самых частых виновников ДТП в Псковской области

Источник:kp.ru
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Водители по имени Александр и Сергей являются наиболее частыми виновниками ДТП в Псковской области. В сегменте ОСАГО речь идет о страховых случаях. Такие данные за прошедшие полгода «Комсомольской правде в Пскове» предоставила одна из ведущих страховых компаний.

Водители с именами Николай и Дмитрий, напротив, оказались самыми внимательными и аккуратными водителями на дорогах Псковской области за минувшие полгода.

По стране в тройку имен-лидеров по аварийности попала Регина. На это имя приходится 15 процентов всех аварий (зафиксированных данной страховой компанией). Мужчины с именем Даниил в ДТП попадают реже, но почти не отстают – частота аварий составляет 14 процентов. Немногим больше повезло Дарьям, на их долю выпадает 13 процентов аварий.

Московский регион лидирует по страховым выплатам. А самым частым именем виновника аварии в протоколах у госавтоинспекции является Спартак.