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НовостиОбщество12 июля 2023 15:05

Учащиеся Союзного государства почтили в Пскове память жертв войны

Источник:kp.ru

12 июля, в Пскове, у Могилы неизвестного солдата состоялось памятное мероприятие, участниками которого стали команды туристского слета учащихся Союзного государства. Об этом пишет ПАИ.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с детьми турслета почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во время церемонии военнослужащие Псковского гарнизона возложили к Вечному огню гирлянду воинской славы, а также цветы возложили и представители команд турслета. После, погибших почтили минутой молчания.