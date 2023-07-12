Учащиеся Союзного государства почтили в Пскове память жертв войны

12 июля, в Пскове, у Могилы неизвестного солдата состоялось памятное мероприятие, участниками которого стали команды туристского слета учащихся Союзного государства. Об этом пишет ПАИ.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с детьми турслета почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во время церемонии военнослужащие Псковского гарнизона возложили к Вечному огню гирлянду воинской славы, а также цветы возложили и представители команд турслета. После, погибших почтили минутой молчания.