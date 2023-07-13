На Северном обходе Пскова вновь начались строительные работы

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Активные работы по строительству Северного обхода Пскова стартуют на этой неделе. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«Подрядчик зашёл крупный, в принципе, на дорожном рынке. Место регистрации – Москва. Отзывы о нём положительные. Делали очень серьёзные капиталоемкие объекты в Санкт-Петербурге. Они больше специализируются на мостах. Ну и частично на дорожной части. Поэтому сейчас каких-то проблем мы не видим. На этой неделе перечисляем аванс и подрядчик приступает уже к более активным действиям на объекте», – отметил Станислав Стармолотов.

По его словам, Подрядная организация уже провела все подготовительные, геодезические работы, сделал корректировку технической документации по переустройству сетей различного типа, таких как газ, электричество.

«Уже и к мосту подобрался. Там техника присутствует, но существенное увеличение будет уже после получения аванса», – подытожил врио предсетеля по профильному комитету.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что строительство Северного обхода чуть не закрыли. «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено», – отмечал губернатор.

Напомним, Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги вокруг города. Таким образом, пройдёт соединение с Рижским шоссе и возведение моста через Великую.