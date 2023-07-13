Предприниматели из Пскова могут принять участие в форуме «Мой бизнес.Старт» в Карачаево-Черкесии

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15 июля в Архызе пройдёт Всероссийский форум для предпринимателей «Мой бизнес. Старт». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил центр Мой Бизнес.

«Пленарная дискуссия "Кадры в экономике" пройдет при участии заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой. Этот форум – возможность для диалога между бизнесом и властью. Мы благодарны за выбор нашей площадки в Архызе для проведения этой важной дискуссии», — отметила Диана Хубиева, директор Центра «Мой бизнес» КЧР.

На форуме соберутся представители органов исполнительной власти, руководство и сотрудники Центров «Мой бизнес» и других ведомств поддержки предпринимательства со всей России. Псковскую область на форуме представит руководитель Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Помимо этого, в программе форума будут стратегические сессии по переговорам и кадрам индустрии сервиса и туризма. Поучаствовать в мероррии могут псковские бизнесмены, для этого достаточно подать заявку на участие.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии пройдет «Мой бизнес-лагерь». Здесь соберутся представители инфраструктуры поддержки предпринимательства со всей России. Лагерь также пройдёт в Архызе с 12 по 14 июля.

Отметим, что мероприятия «Мой бизнес-лагерь 2023» и форум «Мой бизнес. Старт» организует Минэкономразвития России, региональные Минэкономразвития и Центр «Мой бизнес» КЧР. Добавим, что центры «Мой бизнес» функционируют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России.