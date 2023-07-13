В Невеле девушка получила ожоги при возгорании ёмкости с бензином

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В Невеле, на переулке Кирпичный, во дворе дома произошло возгорание бочки, в которой, предположительно, находился бензин. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Жительница дома решила самостоятельно потушить огонь, однако в ходе этого она получила ожоги обеих кистей.

Пострадавшей оказывалась медицинская помощь на месте. По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.